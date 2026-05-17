Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 18 al 24 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 18 al 24 maggio 2026: i segni migliori

1 – Leone

Questa settimana hai l’atteggiamento di chi entra in una stanza fingendo sicurezza assoluta, mentre dentro sta facendo … VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Questa settimana sembri uscito da un film romantico girato sotto la pioggia, con colonna sonora malinconica e sguardo perso … VAI AL SEGNO

3 – Toro

Questa settimana hai l’energia di chi vuole pace, stabilità e tranquillità… ma contemporaneamente osserva tutti con lo sguardo … VAI AL SEGNO

4 – Ariete

Hai presente quelle persone che dicono “sto benissimo da solo” e poi controllano il telefono ogni quaranta secondi … VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Dopo settimane passate a portarti addosso il peso del mondo come se fossi responsabile pure delle nuvole in cielo, finalmente … VAI AL SEGNO

6 – Scorpione

Questa settimana hai uno sguardo che dice “sono tranquillo”, ma dentro stai facendo analisi degne di un investigatore privato … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 18 al 24 maggio 2026: i segni peggiori

7 – Sagittario

Questa settimana hai l’energia di chi vuole assolutamente stare sereno, divertirsi, evitare drammi… e poi finisce puntualmente … VAI AL SEGNO

8 – Gemelli

Dopo settimane passate a cambiare idea ogni cinque minuti, finalmente inizi a ritrovare una certa lucidità. Che per te è un evento … VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Questa settimana hai l’energia mentale di qualcuno che ha aperto contemporaneamente ventisette schede nel cervello … VAI AL SEGNO

10 – Cancro

Questa settimana sembri una pentola emotiva lasciata sul fuoco basso: apparentemente tranquillo, ma dentro pieno di pensieri … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana sembri una persona che vuole pace, armonia e serenità… ma dentro ha una riunione condominiale emotiva …VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Questa settimana hai la pazienza di una persona che sta cercando di montare un mobile senza istruzioni mentre qualcuno … VAI AL SEGNO