Oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 24 febbraio al 2 marzo 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: i segni migliori

1 – Pesci

Finalmente il periodo giusto per rimettersi in gioco! Hai voglia di innamorarti, di vivere emozioni intense, di fare nuovi incontri… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Sei in modalità esploratore: nuove persone, nuove esperienze, nuove rogne! Il consiglio è quello di accettare inviti e di aprirti a mondi diversi… VAI AL SEGNO

3 – Leone

Oh, finalmente un po’ di brio nella tua vita sentimentale! Ti sei lamentato per mesi che nulla accadeva, e adesso… VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Sei in vena di esplorazioni sentimentali e probabilmente finirai per innamorarti di qualcuno che vive a chilometri di distanza… VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Hai cambiato idea tre volte nell’ultima settimana, e altre due mentre leggevi questa frase… VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Questa settimana, il cuore batte forte, ma forse più per l’agitazione che per l’amore… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: i segni peggiori

7 – Toro

Hai la stoffa del capo, ma devi smetterla di impuntarti su ogni dettaglio… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Se la tua relazione è nata da poco, potrebbe già avere qualche problema. Non perché non funzioni, ma perché tu tendi a mettere tutto sotto esame… VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

L’amore potrebbe bussare alla porta, ma tu, come sempre, stai fingendo di non essere in casa… VAI AL SEGNO

10 – Vergine

La tua vita sentimentale è un incrocio tra una soap opera e un documentario sugli eremiti… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Ti aspetti di incontrare qualcuno di interessante, ma se continui a girare con quell’aria da guerriero in missione spaziale… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Sei come una tartaruga che ogni tanto esce dal guscio, ma appena sente un rumore si ritrae subito… VAI AL SEGNO