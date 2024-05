Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 maggio al 2 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024: i segni migliori

1 – Gemelli

La presenza del Sole nel tuo segno ti farà finalmente esporre le tue emozioni senza problemi… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

La buona notizia è che Venere non sarà più contraria, rendendo l’amore una parte importante della tua vita… VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Venere arriva nel tuo segno da giugno, e il periodo fino alla fine del mese sarà ideale per verificare un amore o incontrare qualcuno… VAI AL SEGNO

4 – Ariete

Carica di energia e determinazione per completare quei progetti romantici che avevi in mente da tempo… VAI AL SEGNO

5 – Leone

Finalmente Venere torna a sorriderti e ti invita a goderti le amicizie e a uscire di più… VAI AL SEGNO

6 – Capricorno

Le stelle premiano i sentimenti veri, e maggio ha già portato qualcosa di buono… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024: i segni peggiori

7 – Toro

La tua vita amorosa riceve una spinta positiva e persino chi ha vissuto una separazione potrà riscattarsi… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

La tua mente è in cerca di nuove verità, soprattutto se in amore qualcosa non va. Sarà una settimana piena di impegni familiari e lavorativi… VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Ultimamente hai faticato di più, ma ora è possibile chiarire con il partner e migliorare la situazione… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

È il momento di dimenticare storie fallimentari e aprirsi a nuovi incontri… VAI AL SEGNO

11 – Pesci

Hai pensato che essere remissivo ti avrebbe reso debole, ma reagire aggressivamente rovina tutto… VAI AL SEGNO

12 – Sagittario

Tra inquietudine e chiusura, non è facile avvicinarsi al tuo cuore… VAI AL SEGNO