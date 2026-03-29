Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: i segni migliori

1 – Leone

Ti muovi con l’energia di chi sa di avere il Sole dalla propria parte, e infatti questa settimana hai una marcia in più, soprattutto … VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Settimana dinamica, piena di possibilità, ma anche di chiarimenti necessari. Nei rapporti non puoi più permetterti di lasciare … VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana ti muovi come se avessi appena scoperto che la vita è un reality show e tu sei il protagonista assoluto … VAI AL SEGNO

4 – Bilancia

Questa settimana ti mette davanti a una scelta semplice solo in apparenza: continuare a sognare o iniziare a costruire … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Ti senti come se stessi correndo una maratona emotiva senza aver davvero scelto di partecipare. La settimana ti mette davanti … VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Questa settimana ti trovi in una fase di trasformazione emotiva profonda, anche se all’esterno potresti sembrare tranquillo … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: i segni peggiori

7 – Pesci

Questa settimana segna un punto di svolta emotivo importante. Sei tu a decidere di chiudere ciò che non ha più senso, senza … VAI AL SEGNO

8 – Toro

Questa settimana ti senti un po’ come se stessi camminando su un terreno che cambia consistenza sotto i piedi: non proprio … VAI AL SEGNO

9 – Vergine

Inizi la settimana con quella sensazione tipica di quando hai troppe cose in testa e nessuna davvero sotto controllo. Sei distratto … VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

Questa è una settimana che ti mette davanti allo specchio, senza filtri. I ricordi tornano, anche quelli che pensavi di aver … VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

Questa settimana ti mette davanti a una verità che cerchi spesso di ignorare. Non puoi controllare tutto, soprattutto quando …VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Settimana intensa, di quelle che ti mettono davanti a decisioni che non puoi più rimandare. In amore senti che qualcosa deve … VAI AL SEGNO