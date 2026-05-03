Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 4 al 10 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 4 al 10 maggio 2026: i segni migliori
1 – Toro
Ti muovi con quella calma da persona che sembra lenta, ma arriva sempre prima degli altri senza sudare. Questa settimana … VAI AL SEGNO
2 – Gemelli
Questa settimana sei in modalità festival permanente. Venere nel segno ti rende brillante, comunicativo, leggero e terribilmente … VAI AL SEGNO
3 – Leone
Questa settimana torni a ruggire con eleganza, che nel tuo caso significa entrare in una stanza senza dire nulla e riuscire … VAI AL SEGNO
4 – Scorpione
Questa settimana l’aria si fa intensa, e tu stranamente ti senti a casa. Arrivano confronti inevitabili, chiarimenti necessari … VAI AL SEGNO
5 – Sagittario
Questa settimana parti con il motore acceso e la valigia mentale già pronta, anche se magari non devi andare da nessuna parte … VAI AL SEGNO
6 – Acquario
Questa settimana torni interessante anche per te stesso, che non è scontato visto quanto spesso vivi già tre passi avanti … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 4 al 10 maggio 2026: i segni peggiori
7 – Ariete
Questa settimana entri in scena come chi apre una porta con troppa energia e quasi la stacca dai cardini. Hai voglia di chiarire … VAI AL SEGNO
8 – Vergine
Questa settimana respiri un’aria più leggera, anche se tu riesci comunque a trasformare il sollievo in una lista di cose … VAI AL SEGNO
9 – Capricorno
Questa settimana sembri la solita montagna imperturbabile, ma sotto la neve si muovono parecchie cose. In mezzo alle tensioni… VAI AL SEGNO
10 – Pesci
Questa settimana i sentimenti passano un po’ in secondo piano, e detta così sembra grave, ma in realtà significa solo che hai … VAI AL SEGNO
11 – Cancro
Ti aspetta una settimana delicata, intensa e più profonda di quanto lasci vedere. Fuori sembri tranquillo, dentro stai facendo …VAI AL SEGNO
12 – Bilancia
Questa settimana senti forte il desiderio di rinnovamento emotivo. Hai voglia di relazioni sincere, leggere ma vere, eleganti … VAI AL SEGNO