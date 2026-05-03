Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 4 al 10 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 maggio 2026: i segni migliori

1 – Toro

Ti muovi con quella calma da persona che sembra lenta, ma arriva sempre prima degli altri senza sudare. Questa settimana … VAI AL SEGNO

2 – Gemelli

Questa settimana sei in modalità festival permanente. Venere nel segno ti rende brillante, comunicativo, leggero e terribilmente … VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana torni a ruggire con eleganza, che nel tuo caso significa entrare in una stanza senza dire nulla e riuscire … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Questa settimana l’aria si fa intensa, e tu stranamente ti senti a casa. Arrivano confronti inevitabili, chiarimenti necessari … VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Questa settimana parti con il motore acceso e la valigia mentale già pronta, anche se magari non devi andare da nessuna parte … VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Questa settimana torni interessante anche per te stesso, che non è scontato visto quanto spesso vivi già tre passi avanti … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 maggio 2026: i segni peggiori

7 – Ariete

Questa settimana entri in scena come chi apre una porta con troppa energia e quasi la stacca dai cardini. Hai voglia di chiarire … VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Questa settimana respiri un’aria più leggera, anche se tu riesci comunque a trasformare il sollievo in una lista di cose … VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Questa settimana sembri la solita montagna imperturbabile, ma sotto la neve si muovono parecchie cose. In mezzo alle tensioni… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

Questa settimana i sentimenti passano un po’ in secondo piano, e detta così sembra grave, ma in realtà significa solo che hai … VAI AL SEGNO

11 – Cancro

Ti aspetta una settimana delicata, intensa e più profonda di quanto lasci vedere. Fuori sembri tranquillo, dentro stai facendo …VAI AL SEGNO

12 – Bilancia

Questa settimana senti forte il desiderio di rinnovamento emotivo. Hai voglia di relazioni sincere, leggere ma vere, eleganti … VAI AL SEGNO