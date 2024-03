Oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 4 al 10 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 marzo 2024: i segni migliori

1 – Pesci

Con Mercurio nel tuo segno, questa settimana sei come un mago che trasforma il piombo in oro, soprattutto quando si tratta di relazioni… VAI AL SEGNO

2 – Ariete

L’amore, quell’entità capricciosa che ti ha tenuto sulle montagne russe emotive, ora decide di sedersi tranquillo in cima alla tua lista di priorità… VAI AL SEGNO

3 – Sagittario

L’oroscopo di questa settimana, caro Sagittario, insieme all’universo, ha deciso di premiarti con un jackpot di opportunità sia nel campo amoroso che in quello delle amicizie… VAI AL SEGNO

4 – Toro

Sei quel tipo di persona che vede l’amore come un lusso quando ci sono scadenze da rispettare… VAI AL SEGNO

5 – Cancro

Sempre pronto a trasformare ogni piccola differenza in un’epica battaglia per la supremazia emotiva… VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Questa settimana, caro Acquario, potresti trovare la soluzione a tutti i tuoi problemi semplicemente con un abbraccio, purché sia nel momento giusto e con la persona giusta… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 4 al 10 marzo 2024: i segni peggiori

7 – Gemelli

Amore, quel campo minato che ti ha sempre divertito esplorare, ora si arricchisce di un nuovo tipo di dinamite… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Se sei in cerca dell’amore con la A maiuscola, preparati, perché le stelle hanno in serbo per te un buffet di opportunità… VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Sembra che questa settimana tu sia il protagonista di una commedia romantica, con incontri pittoreschi e flirt improvvisi che sbocciano all’ombra di Mercurio… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Il tuo cuore pesa la malinconia come se fosse fuori moda. Considera questo periodo come il preludio a un salto quantico nella tua vita, sia amorosa che professionale… VAI AL SEGNO

11 – Leone

Nel regno del Leone, la crisi amorosa diventa un’epica battaglia con ago e filo… VAI AL SEGNO

12 – Scorpione

Il tuo cammino amoroso sembra più un percorso ad ostacoli che una passeggiata nel parco… VAI AL SEGNO