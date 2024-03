Oroscopo Toro: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

TORO – Ah, cari Toro, questa settimana vi trovate a meditare profondamente, quasi come se foste dei filosofi dell’antica Grecia, ma con l’aggiunta di un nervosismo che potrebbe far saltare i fusibili a chiunque vi stia intorno.

Il lavoro vi assorbe così tanto che i sentimenti sembrano un lontano ricordo, e i rapporti familiari vi sembrano insoddisfacenti come un piatto di pasta scotta. Sul fronte professionale, vi sentite come se steste lottando contro un dragone, quando in realtà è solo un collega con un brutto carattere. E per il benessere, siete così stanchi che anche dormire vi sembra un’attività troppo impegnativa.

In sintesi, avete bisogno di un reboot più di un computer degli anni ’90. Voto: 6.5. “Chi dormi non pigghia pisci” – Chi dorme non prende pesci.



