Oroscopo Toro: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

TORO – Amore e passione sono le parole chiave per la tua settimana. È un periodo effervescente, perfetto per esprimere i tuoi sentimenti e per riaccendere il romanticismo e la sensualità che forse erano andati smarriti. Se sei solo o in un rapporto diventato monotono, è il momento di agire e di lasciarti alle spalle la crisi. Sul lavoro, supera l’agitazione accumulata e cogli l’opportunità di avvicinare persone influenti e di realizzare progetti importanti. C’è anche una questione legale da risolvere, ma la tua forza interiore ti darà il coraggio necessario. Per il tuo benessere, attenzione a gambe e piedi, ma nel complesso ti aspetta un miglioramento della resistenza fisica.

“Toro, il romantico combattente che affronta la vita a testa alta, anche quando è a letto con il raffreddore!” Voto: 8/10. “Furtuna nun accumincia mai pi pocu.“



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI