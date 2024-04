Oroscopo Toro: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

TORO – Oh, caro Toro, questo è un periodo in cui nonostante il caos recente, sembri trovare un’oasi di serenità, specialmente con Venere che entra nel tuo segno verso la fine del mese. Amore? Potresti scoprire affinità con persone di cultura o età diverse, il che potrebbe causarti qualche grattacapo.

In ambito lavorativo, è un momento favorevole per guadagnare vantaggi, ma stai attento ai contratti e alle clausole nascoste! Potrebbe essere il momento di consultare un legale. E stai tranquillo, se ti sembra che tutti siano contro di te, ricorda che a volte anche il silenzio è una risposta. La stanchezza si farà sentire, ma non affogare le tue ansie nel cibo.

Le aspettative, ma i risultati sono una sorpresa! Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: ‘Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci’, non farti troppi problemi!



