Oroscopo Toro: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

TORO – Cari Toro, sembra che Mercurio abbia deciso di giocarvi qualche scherzetto, creando più tensione in casa vostra di quella presente in una puntata di “Beautiful”. Tra dubbi esistenziali e la ricerca di una via d’uscita da dilemmi economici, alcuni di voi stanno considerando l’idea di un reality show basato sulle vostre vite, sicuri che potrebbe essere un successo.

E mentre i single tra voi giocano a nascondino con l’impegno, sul lavoro sembrate pronti a dichiarare indipendenza da qualsiasi forma di stress, pur di ritrovare la pace perduta. Ma ricordate, controllare le spese è come seguire una dieta: doloroso ma necessario. E sul fronte del benessere, avete tutto l’ottimismo di un novello venditore porta a porta, nonostante il vostro corpo grida per una pausa.

Insomma, siete come un’orchestra senza direttore: potenzialmente armoniosi ma caoticamente disorganizzati. Voto: 6.5 “Cu nenti si lamenta, nenti arrinesci.” – Chi non rischia, non rosica.



