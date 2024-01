Oroscopo Toro: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

TORO – In amore, ti liberi della malinconia come un mago che fa sparire un coniglio. La nuova posizione di Venere ti spinge verso la stabilità, come un navigatore che cerca la terra ferma. Spero che tu eviti le emozioni negative, che possono essere più ingannevoli di un miraggio nel deserto. La Luna a metà settimana sembra un faro che illumina incontri chiarificatori. Se vuoi capire dove sta andando la tua relazione, questo è il momento giusto, ma ricorda, sei tu il capitano di questa nave. Se qualcuno ti ha infastidito, mettilo da parte come un libro noioso senza sentirti in colpa.

A lavoro, sembra che tu possa battere il ferro finché è caldo, ma attenzione a non bruciarti. È un periodo favorevole per portare avanti progetti o riflettere su nuovi metodi di lavoro, ma senza trasformarti in un eroe dei fumetti in una lotta di potere. Per quanto riguarda il benessere, la tua forma fisica è in ripresa, ma il tuo orgoglio e la tendenza a isolarti potrebbero impedirti di chiedere l’affetto di cui hai bisogno. Ricorda, a volte anche i supereroi hanno bisogno di un abbraccio, o almeno di una pacca sulla spalla.

Anche un Toro può ammorbidirsi, basta solo trovare il giusto prato. Voto: 7/10. “Cu manìa ’un pinìa.”



