Oroscopo Toro: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Settimana interessante, caro Toro, ma con qualche nuvola all’orizzonte. In amore, le questioni di lavoro sembrano voler rubare un po’ di spazio alla tua tranquillità, creando qualche tensione. Occhio a non esagerare con le critiche, soprattutto se la tua relazione è agli inizi.

Cerca di essere meno severo, altrimenti potresti finire per innervosirti da solo. Le giornate migliori? Il weekend, quando finalmente potrai respirare un po’. Sul lavoro, c’è qualche soddisfazione in arrivo, forse riuscirai a riscuotere quel credito che ti faceva dannare.

Tuttavia, evita di buttarti giù se qualcosa non va come previsto: la tua creatività è in pieno fermento, sfruttala! In quanto a benessere, la tensione nervosa sembra essere il tuo nemico numero uno, quindi cerca di trovare momenti di relax per ritrovare l’equilibrio.

Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Taliati ‘nta lu specchiu quannu voli criticarìa, e viditi comu si stancu senza mutivu, è tempu di ripusari l’arma.”

