Oroscopo Toro: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

TORO – La tua vita amorosa riceve una spinta positiva e persino chi ha vissuto una separazione potrà riscattarsi. Le relazioni già avviate avranno l’opportunità di essere gestite al meglio, ma occhio alle questioni economiche che potrebbero creare problemi.

Nel lavoro, con Giove che esce dal segno del Toro, potresti aver affrontato cambiamenti significativi e tagli importanti. Ora è il momento di lasciarsi alle spalle gli errori del passato. Se hai bisogno di accelerare gli studi o iniziare un corso di recupero, è un buon periodo.

Elimina le tensioni accumulate recentemente e, se senti il bisogno di un cambiamento, fallo per sentirti una persona nuova dentro e fuori.

Voto: 7 – “Hai il via libera, ma non dimenticare di frenare ogni tanto.” Consiglio delle stelle siciliane: Cambia lu to’ look, accussì ti senti megghiu e avanti.

