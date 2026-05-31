Oroscopo Vergine: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Se esistesse una gara olimpica dedicata all’organizzazione, probabilmente saresti già sul podio da anni. Questa settimana però le stelle ti ricordano che la vita non è fatta soltanto di programmi, tabelle e obiettivi da raggiungere. I sentimenti tornano protagonisti e ti invitano ad abbassare leggermente le difese. Negli ultimi tempi hai dedicato molte energie alle questioni pratiche e professionali, mettendo spesso in secondo piano il mondo emotivo. Adesso senti il bisogno di recuperare terreno.

Le coppie ritrovano dialogo e stabilità, due elementi che per te valgono più di mille dichiarazioni spettacolari. Hai bisogno di certezze e di persone affidabili, e questa settimana sembra offrirti proprio questo. Chi è single potrebbe fare incontri molto interessanti, soprattutto perché appare più disponibile a lasciarsi coinvolgere. Alcune conoscenze nate da poco potrebbero evolversi rapidamente e trasformarsi in qualcosa di importante. La differenza rispetto al passato è che stavolta sei disposto a rischiare un po’ di più.

Sul lavoro il cielo diventa particolarmente promettente. Situazioni che sembravano bloccate iniziano finalmente a sbloccarsi e alcune risposte attese da tempo potrebbero arrivare nei primi giorni di giugno. Per te, che ami avere il controllo delle situazioni, vedere movimenti concreti rappresenta una fonte enorme di soddisfazione. Chi lavora in autonomia o gestisce attività proprie potrebbe ottenere vantaggi significativi. Le stelle premiano la costanza, qualità che certamente non ti manca. Potrebbero arrivare anche proposte inattese. Non saranno necessariamente rivoluzionarie, ma potrebbero aprire prospettive molto interessanti per il futuro. La tua capacità di pianificare ti aiuterà a cogliere le occasioni migliori.

Anche dal punto di vista psicologico stai decisamente meglio. Vedere risultati concreti riduce molte delle preoccupazioni che ti hanno accompagnato nelle settimane precedenti. Rimane importante mantenere equilibrio tra impegni e riposo. Tu hai il brutto vizio di considerare il relax una perdita di tempo, ma il tuo corpo non sempre è d’accordo.

Questa settimana perfino tu potresti accettare che non tutto deve essere perfetto al millimetro per funzionare bene.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Vai avanti cu fiducia e senza cuntrollari ogni passu, picchì certi cosi beddi arrivanu puru quannu lassi respirari la vita.

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