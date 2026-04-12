Oroscopo Vergine: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Ti trovi in una fase di riflessione profonda, di quelle che non fai vedere a nessuno ma che ti occupano completamente la mente. Non è un momento leggero, ma è estremamente utile. Dopo tensioni e incertezze, senti il bisogno di capire cosa vuoi davvero, senza più adattarti a situazioni che non ti rappresentano. Nei rapporti, questo si traduce in una sorta di revisione silenziosa: osservi, analizzi, valuti. Se sei in coppia, potresti mettere in discussione alcune dinamiche, non per distruggere ma per migliorare. Se sei single, non hai alcuna fretta di buttarti in qualcosa di nuovo. Preferisci guardare, capire, e solo dopo – forse – lasciarti coinvolgere. Sul lavoro, anche se i risultati non sono immediati, stai avanzando verso una fase più definita. Le difficoltà affrontate, anche sul piano economico, ti hanno segnato, ma ti hanno anche reso più consapevole. Ora inizi a intravedere spiragli positivi e da metà aprile potresti avere indicazioni più chiare sul futuro. È il momento di scegliere con attenzione, senza lasciarti guidare solo dalla paura di sbagliare. A livello fisico ed emotivo, però, la stanchezza si fa sentire. Hai accumulato molto stress e il carico mentale è stato elevato. Hai bisogno di fermarti, di recuperare energie, di alleggerire la mente. Non puoi essere sempre in controllo di tutto, ogni tanto devi concederti il lusso di mollare la presa.

Analizzi tutto… pure quello che non servirebbe.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Rallenta a testa e lassala respirari, ca si ti fidi un pocu cchiù di chiddu ca senti invece di pinsari sempri, trovi a strata senza stancariti accussì assai.

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