Oroscopo Vergine: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

VERGINE – Vergine, questa non sarà la settimana per risolvere tutti i tuoi problemi amorosi, ma grazie a Venere e al Sole che sono dalla tua parte, ogni nuovo amore sentirà una bella spinta. Hai tutte le carte in regola per gestire al meglio le tue relazioni, e sarà più facile usare le parole giuste per convincere il partner a fare scelte condivise.

Anche sul lavoro ci sono buone notizie: potrebbero arrivarti informazioni utili che, se sfruttate bene, porteranno a belle opportunità. E se hai in mente di cambiare qualcosa nella tua carriera, questa è la settimana giusta per iniziare a muoverti.

Riguardo al benessere, ti sentirai più vitale che mai, anche se dovrai stare attento alla tensione nei giorni di luna sfavorevole.

Non tutto è oro quel che luccica, ma questa settimana si avvicina molto. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: Quannu ti senti bonu, approfitta e vai avanti.



