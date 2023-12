Oroscopo Vergine: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana potresti sentirsi come un eremita socialmente in imbarazzo in un party: c’è tensione nell’aria e tu preferiresti stare da solo piuttosto che fare il primo passo. Se il tuo cuore è stato ferito, potresti preferire una maratona di serie TV piuttosto che affrontare la realtà. Sul lavoro, ricorda che anche se tenti di fare il salto della quaglia, a volte è meglio restare un passero prudente. Le decisioni importanti possono attendere – dopotutto, non stai disinnescando una bomba. Se sei uno studente, è un buon momento per meditare sul significato della vita, o almeno sul tuo piano di studi.

La Vergine questa settimana sarà più indecisa di un bambino in una gelateria. Il benessere sarà un po’ come un’altalena: un giorno su, l’altro giù. Voto: 6/10. “A addina si tacissi, chi avirria fattu l’ovu nun si capissi.”



