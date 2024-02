Oroscopo Vergine: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, Vergine, sempre lì a fare i conti con l’amore e il lavoro come se fossero problemi matematici da risolvere. In amore, ti trovi in un periodo degno di una telenovela, con Venere che gioca a fare l’equilibrista tra i tuoi sentimenti.

Potresti scoprire l’amore in fila al supermercato o mentre aspetti l’autobus, perché no? Le stelle ti sorridono con quella faccia da “ho un piano per te”. Sul lavoro, invece, sembra che tu stia giocando a Tetris con i tuoi progetti: ogni pezzo va al posto giusto, ma attenzione a non far accumulare troppo stress. E poi, quella gratifica inaspettata che arriva come la ciliegina sulla torta. Per il benessere, ricordati che lo stress non è un trofeo da esibire, quindi un po’ di relax non guasterebbe.

“La Vergine organizza, anche quando non ce n’è bisogno.” Voto: 7.5. “Cu camina fa strata” – Chi cammina fa strada, ma ricorda di fermarti a goderti il panorama ogni tanto.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI