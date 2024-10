Oroscopo Vergine: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Ah, i sentimenti… un campo minato. Questa settimana ti ritroverai a riflettere parecchio sulla tua situazione amorosa. Se c’è qualcosa che non va, forse è meglio aspettare un po’ prima di affrontarlo di petto. Rimanda le discussioni importanti a novembre, ché adesso non è proprio il momento di rovinarti le giornate. Lo stress lavorativo ha messo a dura prova la tua pazienza, e purtroppo qualche scintilla rischia di scoppiare anche nel rapporto di coppia. Cerca di non fare esplodere il tutto, per favore!

Sul lavoro, invece, la pazienza è la virtù dei forti… o almeno è quello che dicono per farti stare buono. Certo, vorresti tutto e subito, ma questa settimana è meglio aspettare e vedere come si evolvono i nuovi progetti. Giove non è proprio il tuo miglior amico in questo periodo, quindi prendi tutto con calma e non fare mosse avventate. Le cose inizieranno a chiarirsi da sole, ma ci vorrà un po’ di tempo.

Per quanto riguarda il benessere, hai ancora tanta emotività in circolo che non ti aiuta a stare sereno. Cerca di staccare la spina nei giorni del weekend, saranno quelli migliori per te. E soprattutto, evita discussioni inutili lunedì: non ti porterebbero da nessuna parte.

Voto: 6

“Quando la calma è la virtù dei forti, tu sembri una tempesta in arrivo.”

Consiglio delle stelle siciliane:

“Cu t’avissi a diri, fari nu sforzu e nun ti ‘nsunnari troppu, si no ti strazzacòri comu ‘n crastu ni l’erba.”

