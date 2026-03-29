Oroscopo Vergine: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Inizi la settimana con quella sensazione tipica di quando hai troppe cose in testa e nessuna davvero sotto controllo. Sei distratto, poco disponibile, e chi ti sta accanto potrebbe accorgersene più del solito. Non è cattiva volontà, è che stai cercando di tenere insieme troppi pezzi contemporaneamente, tra impegni, pensieri e responsabilità che sembrano moltiplicarsi senza chiedere il permesso. Nelle relazioni questo si traduce in una certa chiusura, almeno nei primi giorni. Se qualcuno ti cerca, potresti rispondere in modo frettoloso o distaccato, creando incomprensioni evitabili.

Eppure, dentro di te, il desiderio di costruire qualcosa c’è, ed è anche forte. Se sei single, le opportunità non mancano, ma devi uscire dal tuo guscio: non puoi aspettare che le cose accadano mentre resti fermo a riflettere. Verso la fine del periodo, qualcosa cambia. Ti senti più deciso, più pronto ad agire, soprattutto se devi fare richieste importanti o chiarire situazioni rimaste in sospeso. È il momento di smettere di rimandare.

Sul lavoro, la vera sfida è la concentrazione. Hai momenti in cui vorresti mollare tutto, mandare all’aria progetti e responsabilità, ma sarebbe un errore. Una soluzione arriva, anche in modo inaspettato, ma devi resistere alla tentazione di lasciare prima del tempo. Chi lavora a contatto con il pubblico può ottenere buoni risultati, anche se con qualche ritardo o slittamento nei programmi.

A livello fisico ed emotivo, sei sotto pressione. L’ansia si fa sentire, soprattutto di notte, quando la mente continua a girare senza sosta. Devi imparare a rallentare, a spegnere il cervello ogni tanto, altrimenti rischi di trascinare anche gli altri nel tuo stato di agitazione.

Vuoi controllo totale… ma stai perdendo il controllo proprio per questo.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si continui a pinsari a tuttu insemi, finisci ca nun risolvi nenti, pigghia na cosa alla vota e vai avanti.

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