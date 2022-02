Ortigia pareggia a Brescia, Piccardo: “Risultato che fa ben sperare”

La più bella Ortigia della stagione sfiora l’impresa a Brescia

La più bella Ortigia della stagione sfiora l’impresa a Brescia e guadagna un punto che, per come si era messa la partita, sta stretto agli uomini di Piccardo. L’Ortigia ha giocato una partita attenta, come aveva chiesto il mister, partendo subito bene. I biancoverdi difendono con grande precisione, per poi provare a colpire in avanti, con una buona circolazione di palla. Dopo tre minuti e mezzo, l’equilibrio lo spezzano i lombardi, con Presciutti, ma l’Ortigia non si scompone e continua a giocare con grande concentrazione, ribaltando il risultato con Ferrero e Andrea Condemi. Il Brescia pareggia con Renzuto su rigore, ma a 8 secondi dalla fine del parziale Rossi riporta avanti i biancoverdi. Nel secondo tempo, è Vidovic a segnare subito il + 2, quindi è un continuo botta e risposta con i gol di Renzuto e Napolitano, entrambi a uomo in più, e quelli di Luongo e Gallo (quest’ultimo ancora in superiorità). Il Brescia prova a reagire, ma Tempesti è miracoloso su Renzuto, così l’Ortigia riparte e realizza un’altra rete a uomo in più con Andrea Condemi, portandosi a +3. I lombardi sembrano accusare il colpo, ma Lazic li rimette a -2. A metà gara è 7-5 Ortigia. La terza frazione è all’insegna dell’equilibrio, con i padroni di casa che si fanno subito sotto con Di Somma, ma la squadra di Piccardo non si lascia intimorire, nemmeno dal rigore di Gallo che si infrange sul palo: così, a 16 secondi dal termine è Mirarchi a finalizzare un’altra grande azione offensiva e fissare il punteggio sull’8-6. Nel quarto tempo i padroni di casa reagiscono e accorciano con Renzuto, il migliore dei suoi oggi, ma Vidovic con un gran gol segna un nuovo doppio vantaggio. Dopo un’altra rete di Renzuto e qualche errore dei biancoverdi in superiorità, Presciutti sfrutta l’uomo in più dopo il time-out e pareggia. Nei secondi finali, ancora possibilità per il Brescia, ma Tempesti dice no e l’Ortigia ottiene un pari che pesa tanto in vista della corsa ai play-off.

COACH PICCARDO

A fine gara, parla il tecnico biancoverde Stefano Piccardo: “Non so se questo punto peserà tantissimo nella corsa al terzo posto, ma credo che oggi la squadra abbia giocato esattamente come avevamo previsto. Siamo stati bravissimi nei primi due tempi, perché abbiamo gestito bene le fasi di inferiorità, che all’inizio erano difficili da gestire, e abbiamo attaccato molto bene con l’uomo in più. Alla fine del secondo tempo, infatti, avevamo realizzato il 100% delle superiorità. Certo, rimane il rammarico, perché eravamo sopra di due, però sono contento della prestazione della squadra. Tutti i giocatori hanno giocato a un livello alto. Era giusto trovare una iniezione di fiducia dopo tutto quello che è successo. Oggi abbiamo giocato bene, difensivamente siamo stati quasi perfetti, a parte due goal brutti che abbiamo preso a uomo in meno. Ma non dimentichiamo che avevamo davanti il Brescia, che per me è tra le prime quattro squadre d’Europa, quindi va bene. Siamo felicissimi. Questo risultato ci fa ben sperare, però è una partita. Punto. Ora dobbiamo dare seguito a questa prestazione in gare in cui hai tutto da perdere, come con il Savona, che è una nostra diretta rivale”.

Il pareggio dell’Ortigia è un segnale fortissimo al campionato e alle altre pretendenti per il terzo posto: “Come ho detto ai miei giocatori – afferma Piccardo – quando abbiamo cominciato questa seconda fase, dobbiamo dimostrare sul campo quello che valiamo. Bisogna sempre rispondere in acqua, con il lavoro, a quello che ci accade. Nello sport esiste solo una legge, ed è quella del campo. Come ho detto due settimane fa, il giudizio da fuori non è sempre corretto, perché non si conoscono le situazioni. Dopo le vacanze di Natale, siamo stati decimati dal Covid. Siamo per il 60% una squadra giovane, quindi abbiamo bisogno di lavorare, di andare in piscina, di essere tutti insieme. E lavorando, come abbiamo fatto in questa settimana, i risultati si vedono”.

IL TABELLINO DEL MATCH

AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 9 – 9 (2-3, 3-4, 1-1, 3-1)

C.C. Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi, A. Condemi 2, Klikovac, Ferrero 1, Giribaldi, Gallo 1, Mirarchi 1, Rossi 1, Vidovic 2, Napolitano (Cap) 1, Piccionetti. Allenatore: Stefano Piccardo

AN Brescia: Tesanovic, Dolce, Presciutti (Cap) 2, Bicari, Lazic 1, Vapenski, Renzuto Iodice 4, T. Gianazza, Alesiani, Luongo 1, Di Somma 1, Gitto, M. Gianazza. Allenatore: Edvin Calderara

Arbitri: Attilio Paoletti (Roma) e Alessandro Severo (Roma)

Superiorità numeriche: BRE 4/13 + 1 rig; ORT 3/11.

Espulsioni definitive: Ferrero (O) nel 3° tempo e Di Somma (B) nel 4° tempo per raggiunto limite di falli