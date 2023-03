Ospedale di Taormina: “Da reparto di terapia antalgica a deposito”

A denunciare il fatto è stato il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo

TAORMINA (ME) – Da reparto per la Terapia Antalgica, che avrebbe dovuto ospitare quattro posti di sub intensiva, a deposito di attrezzature inutilizzate. Accade nell’ospedale S. Vincenzo di Taormina e lo denuncia il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo che stamattina ha effettuato un sopralluogo nella struttura sanitaria chiedendo anche chiarimenti in merito all’Asp.

“Mentre a Palermo stamattina si discuteva con l’assessore Giovanna Volo del contenimento della spesa sanitaria per il 2023 a causa di un disavanzo di 439 milioni di euro di cui 248 milioni di costi straordinari Covid, ecco che tra i reparti dell’ospedale di Taormina si consuma l’ennesimo spreco in tema di sanità”. È quanto afferma il deputato Giuseppe Lombardo.

“A novembre 2020 – prosegue Lombardo – erano stati annunciati ben 4 posti di terapia sub intensiva. A distanza di tempo non solo quel reparto non è mai entrato in funzione, ma addirittura è stato trasformato in un vero e proprio deposito”. Nel sopralluogo effettuato stamani il deputato di Sicilia Vera ha “potuto accertare la presenza di attrezzature ancora imballate, mai utilizzate e un totale stato di abbandono”.

Motivo per cui “Sud chiama Nord e Sicilia Vera – aggiunge Lombardo – chiederanno formalmente chiarimenti all’assessore regionale Volo portando la questione all’attenzione della commissione sanità.Ancora prima di discutere di come gestire la spesa per il 2023 è il caso che questo Governo verifichi come sono state spese le somme fino ad oggi e se esistono altre situazioni come quella rilevata da me a Taormina”.