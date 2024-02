OVS assume, posti anche a Palermo: requisiti e domanda

L'offerta è di un contratto a tempo determinato di 12 mesi

PALERMO – OVS assume. La società di abbigliamento ricerca store manager per i punti vendita e ci sono posizioni aperte anche a Palermo. L’offerta è di un contratto a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’interno della OVS Store Management School che, con attività di training e corsi, offre un percorso di crescita personale e professionale.

OVS assume, in cosa consiste il lavoro

Lo store manager lavora nel punto vendita e in particolare avrà modo di: gestire il conto economico del negozio e sviluppare strategie commerciali utili al raggiungimento dei KPI; garantire un’impeccabile customer experience e promuovere la fidelizzazione del cliente; curare l’immagine del negozio per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di visual merchandising; gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita, assicurando una costante organizzazione del magazzino e un corretto ri-assortimento della merce nello store; rafforzare le tue capacità manageriali, mettendoti alla prova ogni giorno nella gestione di un team.

I requisiti

Nell’annuncio non sono indicati requisiti specifici. Si fa riferimento a: flessibilità, problem solving, orientamento al risultato, capacità di relazione, capacità organizzative e di leadership, la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per conoscere meglio la realtà e i clienti.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi sul sito di OVS, nella sezione “Lavora con noi” e ricercare l’annuncio di lavoro relativo allo store manager trainee a Palermo. Ci sono inoltre posizioni aperte in tutta Italia.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie