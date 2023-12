In campo i militari della capitaneria di porto

PALERMO – Un pacco sospetto, su una nave mercatile in riparazione al porto di Palermo, è stato trovato dagli operai nel corso di un sopralluogo.

Il pacco sospetto

La nave era entrata in questi giorni in bacino. Sono intervenuti i militari della capitaneria di porto, i poliziotti e gli artificieri per verificare il contenuto del pacco.