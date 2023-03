Pachino, vice sindaco arrestato “mentre intasca una mazzetta”

In manette anche un ex impiegato comunale

1' DI LETTURA

PACHINO – Sono stati arrestati in flagranza di reato. I poliziotti sono intervenuti mentre, secondo gli investigatori, intascavano una mazzetta.

Si tratta del vicesindaco di Pachino, Aldo Russo, e di un ex funzionario comunale in pensione, Giuseppe Di Martino. L’ipotesi di reato è concussione ai danni di un imprenditore del Ragusano. La tangente si aggirerebbe sui 25 mila euro.

L’arresto è avvenuto a Pozzallo. Determinante la collaborazione della vittima a cui sarebbero stati chiesti i soldi per alcune pratiche. Non si sarebbe piegato e i poliziotti avrebbero organizzato una trappola. Nelle prossime ore si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto.

Russo, ex vice sindaco riconfermato da pochi giorni, eletto in consiglio con Diventerà bellissima, aveva le deleghe per Affari generali, Trasparenza e legalità, Polizia municipale, Servizi cimiteriali, Anagrafe Canina, Servizi sociali, Bilancio, Tributi ed Entrate