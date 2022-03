Paganese-Palermo 0-0, c’è il fischio d’inizio del match LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e il club campano

La squadra rosanero guidata da Silvio Baldini torna in campo in occasione dell’impegno valido per la 34^ giornata del girone C di Serie C. In trasferta contro la Paganese, la compagine del capoluogo siciliano è alla ricerca dei tre punti dopo aver ottenuto due pareggi di fila entrambi in rimonta, contro Fidelis Andria e Potenza. L’obiettivo rimane quello di migliorare la posizione in classifica in vista dei playoff, complici anche i risultati non positivi delle squadre che stanno sopra il Palermo nella classifica di riferimento. Baldini prosegue con il suo 4-2-3-1: Pelagotti torna tra i pali, Buttaro e Giron sono i terzini titolari; in avanti Soleri dal primo minuto al posto di Floriano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio programmato alle 14.30. Primo pallone affidato ai rosanero che attaccano da destra verso sinistra, comincia il match al fischio d’inizio del direttore di gara. Nei due minuti iniziali della partita, il Palermo ottiene due corner uno di fila all’altro, ma poco dopo i calciatori fermano il gioco perché un difensore della Paganese rimane a terra dopo aver preso una pallonata sul volto, si chiede con veemenza l’intervento dei sanitari. Al 6′ riprende la gara, con Brogni che si rialza dopo un grosso spavento ed è pronto a rientrare in campo.

IL TABELLINO

PAGANESE: 1 Baiocco, 4 Sbampato, 5 Murolo, 6 Brogni, 8 Firenze, 18 Tommasini, 21 Zanini (cap.), 22 De Santis, 24 Cretella, 25 Scanagatta, 26 Guadagni. A disposizione: 12 Pellecchia, 30 Avogadri, 7 Celesia, 13 Martorelli, 16 Volpicelli, 27 Iannone. Allenatore: Grassadonia.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 23 Fella, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Marini (Trieste). Assistenti: Monaco (Termoli) – Moroni (Treviglio). Quarto Ufficiale: Di Francesco (Ostia Lido).

MARCATORI:

NOTE: