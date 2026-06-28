L'immobile era disabitato. Il Comune dispone l'evacuazione delle case attigue

Una palazzina disabitata è crollata nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. L’edificio è collassato in via Bixio e sul posto sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso per verificare l’eventuale presenza di persone coinvolte.

Le operazioni hanno impegnato vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri e polizia municipale.

Palazzina crollata in provincia di Agrigento, verifiche

Con il supporto dei mezzi meccanici messi a disposizione dal Comune, i vigili del fuoco hanno rimosso le macerie per accertare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto i detriti.

Al termine delle verifiche è stato confermato che il crollo non ha provocato vittime né feriti, poiché l’immobile risultava disabitato.

Durante tutte le operazioni sono rimasti sul posto anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, e il responsabile comunale della Protezione civile, Lillo Inguanta.

Evacuate le abitazioni vicine

A scopo precauzionale, il Comune ha avviato le procedure di evacuazione delle abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze dell’edificio crollato.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei residenti in attesa degli accertamenti tecnici necessari a verificare la stabilità degli immobili confinanti e ad accertare le cause del cedimento strutturale.

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