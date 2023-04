Palazzo Adriano piange la scomparsa di Salvo Petta: a portarlo via una malattia

Era un soccorritore del 118 e durante il covid, nonostante le sue condizioni di salute, non si è risparmiato

PALAZZO ADRIANO (PA) – “È venuto a mancare l’amico Salvatore Petta, con forza e determinazione ha combattuto per anni una grande battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere. Salvo era un padre amorevole, un uomo, un marito modello, un fratello“. A scriverlo è il comune di Palazzo Adriano sulla propria pagina Facebook, dove esprime il ricordo per il concittadino Salvatore, che è scomparso a 46 anni a causa di una malattia.

“Salvo – continua il messaggio di cordoglio – è stato per la comunità Palazzese un figlio premuroso sempre a disposizione. Fino alla fine ha onorato il suo lavoro, lui, era un soccorritore del 118, e na andava fiero. Anche nel buio periodo del Covid ha prestato servizio senza paura mettendo a rischio la vita, viste le sue precarie condizioni di salute, ma lui era così, amava essere utile e aiutare chi era in difficoltà. La notizia della sua scomparsa oggi ci getta nello sconforto, la rabbia per la perdita di un giovanissimo che prematuramente viene strappato agli affetti di casa. Ma, forse la sua è stata una chiamata, un Angelo venuto in prestito alla vita terrena. Chi lo sa, siamo in lutto, è a lutto un’intera comunità che si appresta alla settimana Santa senza uno dei suoi Uomini migliori“.

“L’Amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia, in particolare al dolore della Moglie Alessandra, nostra Presidente del Consiglio Comunale, della Sorella Nicoletta impiegata comunale, e del piccolo Andrea“.

I funerali si terranno oggi, 6 aprile alle 15, nella chiesa Santa Maria del Lume di Palazzo Adriano.