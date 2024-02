Palermo, 11 chili di hashish in auto: fermati dopo l’inseguimento

Durante la fuga hanno speronato una vettura guidata da una donna che è finita in ospedale

PALERMO – Non si sono fermati all’alt dei carabinieri a un posto di blocco dei carabinieri in via Imperatore Federico a Palermo, provando a scappare a tutta velocità per far perdere le proprie tracce.

La vettura, con due persone a bordo, è stata bloccata in via Sampolo dopo l’inseguimento dei carabinieri. All’interno dell’auto sono stato scoperti undici chili di hashish. I due sono stati fermati e denunciati. Sono in corso ulteriori indagini per capire da dove provenisse la droga e a chi fosse destinata.

Durante l’inseguimento i due hanno speronato un’auto in corsa guidata da una donna che è rimasta ferita.