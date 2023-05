Palermo, 12 chili di droga in un condominio: indagini alla Zisa

L'operazione dei carabinieri del comando provinciale

PALERMO – I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno trovato nel sottotetto di un palazzo in via Cipressi alla Zisa 6 chili e mezzo di cocaina e 6 chi di hashish, nascosti in alcuni sacchetti. I militari hanno arrestato un impiegato incensurato di 64 anni. In casa dell’uomo è stata trovata la chiave che apre lo spazio condominiale dove è stata trovata la droga.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’impiegato, difeso dall’avvocato Valentina Aronica, ha dichiarato che tutti i condomini hanno la chiave e che lui è estraneo al ritrovamento della droga. In quella zona del condominio ci sono le cisterne dell’acqua e le antenne della televisione.

Il gip Giuliano Castiglia lo ha rimesso in libertà per “carenza di gravi indizi di colpevolezza”. Sono in corso le indagini per cercare di risalire a chi ha nascosto la droga.