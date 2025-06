Palermo, 19enne partorisce in casa: viene alla luce una bimba

Il medico rianimatore del 118 Federica Brancato non ha esitato

PALERMO – Non c’era tempo di portare in ospedale la ragazza di 19 anni in gravidanza, così il medico rianimatore del 118 Federica Brancato l’ha fatta partorire in casa, in via Blasco D’Alagona a Palermo, con l’assistenza dell’infermiere Gaspare Satariano. A venire alla luce una bella bambina.

Palermo, 19enne partorisce in casa

L’equipaggio del 118 è stato attivato dalla centrale operativa, la donna era in travaglio con contrazioni frequenti e intense. Sono stati i familiari a chiamare i sanitari che, dopo avere accertato le condizioni della neonata e della madre, li hanno trasferiti all’ospedale Civico.