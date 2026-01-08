Palermo, 22enne litiga con il padre e lo ferisce con un coltello

Il genitore è stato portato all'ospedale Civico, indaga la polizia

PALERMO – Un giovane di 22 anni ieri sera ha ferito il padre con un coltello a Palermo. E’ successo durante una lite nell’abitazione dei due, in via Pietro Platania. Il padre è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico.

Le sue condizioni non sono gravi. Le indagini sono condotte dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che ha problemi psichici, ha aggredito la vittima con un coltello, ferendola al volto e al collo. Non si conoscono al momento i motivi che hanno scatenato la lite.