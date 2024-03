Palermo, 34enne ferito al braccio da un proiettile: indaga la polizia

Il giovane medicato al Civico. Non avrebbe fornito informazioni per risalire al colpevole

PALERMO – Un giovane di 34 anni si è presentato all’ospedale Civico a Palermo, 2 giorni fa, con il braccio sanguinante dicendo di essere stato colpito da un proiettile. I medici, dopo aver effettuato una radiografia, lo hanno medicato prima di dimetterlo con una prognosi di 15 giorni.

I sanitari hanno segnalato l’episodio alla polizia che è intervenuta in ospedale per ascoltare il 34enne. Il ferito non avrebbe dato indicazioni precise per consentire agli investigatori della squadra mobile di risalire al responsabile. Indagini sono in corso.