Nell'agguato mafioso morì anche la moglie Ida Castelluccio

PALERMO – “Oggi ricorre il 37esimo anniversario dell’uccisione dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio”. Lo afferma, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sul duplice omicidio di stampo mafioso.

Delitto Agostino, il ricordo del governatore Schifani

“A 37 anni da quel tragico 5 agosto 1989, il loro ricordo resta vivo nella memoria della Sicilia. Ricordare Agostino e Castelluccio significa rinnovare l’impegno delle istituzioni per la verità, la giustizia e la legalità. La Regione Siciliana è vicina alle loro famiglie e a quanti, in questi anni, hanno continuato a chiedere piena verità su quella tragica vicenda”.

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Il messaggio del sindaco di Palermo Lagalla

“Oggi Palermo ricorda Nino Agostino e Ida Castelluccio, assassinati dalla mafia il 5 agosto 1989. Ricordarli significa riaffermare il valore di due giovani vite spezzate dalla violenza mafiosa e il dovere delle istituzioni di continuare a cercare tutta la verità”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“In questo anniversario – aggiunge il primo cittadino – il nostro pensiero va anche a Vincenzo Agostino, che ha dedicato il resto della sua vita a chiedere giustizia per suo figlio ed è diventato il simbolo di una ricerca instancabile e di una dignità che ha parlato all’intero Paese. Oggi sentiamo il dovere di dire che Palermo non dimentica. Onorare Nino, Ida e l’esempio di Vincenzo Agostino significa custodire una memoria che – sottolinea il sindaco di Palermo – ci richiama, ogni giorno, alla responsabilità, alla giustizia e al rifiuto di ogni forma di mafia”.