Palermo, 42 anni fa l’uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Numerosi i messaggi per ricordare il Prefetto, la moglie e l'agente Domenico Russo

PALERMO – Il 3 settembre di 42 anni fa il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie, Emanuela Setti Carraro, e l’agente di scorta, Domenico Russo, furono uccisi per mano mafiosa in via Carini.

Sul luogo del delitto apparve una manifesto anonimo con la scritta: “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. Quella profezia fu smentita dalla reazione del Paese e delle istituzioni che ancora oggi ricordano la strage nel capoluogo siciliano.

Mattarella: “Barbaro agguato”

“Quarantadue anni fa l’aggressione mafiosa interrompeva tragicamente il percorso umano e professionale di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con lui perdevano la vita la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo per le ferite mortali riportate”, sono le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Quel barbaro agguato contro un esemplare servitore della Repubblica rappresentò una delle pagine più funeste dell’attacco della criminalità organizzata alla convivenza civile. Il vile attentato non riuscì, tuttavia, ad attenuare l’impegno per quei valori di legalità e giustizia propri alla nostra democrazia, per la cui affermazione, nei diversi ruoli ricoperti nell’Arma dei Carabinieri e da ultimo come Prefetto di Palermo, il Generale Dalla Chiesa aveva combattuto”.

“A distanza di anni – sottolinea ancora Mattarella – la memoria di quanti, come lui, si sono opposti al terrorismo e alla prepotenza mafiosa, continua a interpellare coloro che rivestono pubbliche responsabilità, la società civile, le giovani generazioni, ciascun cittadino“.

“La sua figura, il suo lascito ideale vivono oggi nell’operato di chi si impegna in prima persona contro la mafia e il terrorismo e indica all’intera comunità nazionale la via del coraggio e della responsabilità. Ogni giorno, nei diversi contesti, donne e uomini della Magistratura, delle Forze dell’ordine, della Pubblica amministrazione, del mondo dell’impresa e del lavoro, contribuiscono, con il loro apporto, a tenere alta la guardia, a contrastare e denunciare prevaricazione e violenza, a riconoscere e sventare modalità nuove e insidiose di infiltrazione criminale”, ha concluso il Capo dello Stato.

Meloni: “Non abbassiamo la guardia”

“Nell’anniversario della strage di Via Carini, ricordiamo con commozione il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo. Il loro sacrificio ci ricorda l’importanza di non abbassare mai la guardia nella lotta contro la criminalità organizzata e di difendere con fermezza i valori di legalità e giustizia”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il coraggio e la dedizione del Generale dalla Chiesa, che ha combattuto senza sosta contro il terrorismo e la mafia, sono per noi un esempio e una guida – ha aggiunto . È nostro dovere onorare la sua memoria continuando con determinazione il suo impegno. L’Italia non dimentica”.

Borghi: “Fu decisivo per la lotta alla mafia”

“Quaranta due anni fa, la violenza mafiosa uccideva il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo”. Lo scrive su X Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

“Ricordiamo questo protagonista delle nostre istituzioni repubblicane, che in anni difficili fu decisivo per la sconfitta del terrorismo prima e per la lotta alla mafia successivamente. La sua esperienza di prefetto di Palermo, anche se per solo quattro mesi, insediatosi subito dopo il delitto contro Pio La Torre, sarà infatti decisiva per l’introduzione nel nostro codice penale del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Ne ricordiamo la memoria, la figura e l’impegno, per la tutela e la salvaguardia delle istituzioni repubblicane”, conclude.

Casellati: “Baluardo di legalità”

“Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, durante le stagioni più tragiche della lotta al terrorismo e alla mafia in Italia, è stato un baluardo di legalità e un esempio di giustizia. Il suo impegno e la sua stessa vita hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro Paese. Ha guidato con intuito e lucidità la lotta contro le Brigate Rosse e ha affrontato la mafia con coraggio e straordinaria determinazione”, scrive sui social la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati.

“Il 3 settembre del 1982, Cosa Nostra lo ha brutalmente assassinato insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. Il suo sacrificio ancora oggi rimane un simbolo di coraggio e dedizione, un esempio eterno per gli italiani di ieri, di oggi e di domani”.

Fontana: “Vile attacco che ha lasciato il solco”

“Quel vile attentato ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva del nostro Paese, che ancora oggi lo ricorda con immutata emozione. Nell’onorare la memoria delle tre vittime, il mio commosso pensiero va al Prefetto di Palermo, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. Desidero, inoltre, esprimere la vicinanza mia personale e della Camera dei deputati alle loro famiglie così duramente colpite nei loro affetti più cari”, scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio al prefetto di Palermo in ricordo del generale Dalla Chiesa.

“Il Generale Dalla Chiesa, autentico servitore dello Stato, cui ha dedicato e immolato la propria vita, dopo aver dato un contributo fondamentale nella lotta al terrorismo, aveva intrapreso con fermezza e rigore una serrata e coraggiosa attività di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, nella piena consapevolezza dei rischi connessi al suo ruolo. Ma non si lasciò mai intimidire, portando avanti la sua azione volta a riaffermare la presenza delle Istituzioni a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”.

“Questa dolorosa ricorrenza rappresenta, dunque, un’occasione preziosa per ribadire, nel solco del valoroso esempio offerto da Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’importanza di una solida cultura della legalità e della sensibilità civica. È indispensabile mantenere sempre alto l’impegno contro la mafia, difendendo quei valori di libertà e giustizia per proteggere i quali il Generale sacrificò generosamente la sua stessa vita”.