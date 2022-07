Palermo, a fuoco un ex capannone tessile: intervento dei Vigili del fuoco

Per regolare il traffico sono arrivati gli agenti della polizia municipale.

VIA PERPIGNANO

I vigili del fuoco hanno spento un incendio che si era sviluppato in via Perpignano, a Palermo, e minacciava un ex capannone tessile.

Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie e avrebbero raggiunto una decina di metri di altezza, con un’alta coltre di fumo nero. Sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco e diverse autobotti.

Il rogo è stato circoscritto e si sta procedendo alla bonifica.

