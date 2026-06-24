Palermo a un passo da Hernani, il ds Osti pronto all’affondo

Il direttore al lavoro sui dettagli per portare in rosa il centrocampista del Monza

PALERMO – Il Palermo calcio è vicino a chiudere il primo colpo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è infatti in fase avanzata nella trattativa con il Monza per l’acquisto a titolo definitivo di Hernani.

Il centrocampista brasiliano, 32 anni, arrivato in Brianza nello scorso mercato di gennaio, si è messo in evidenza nella seconda parte della stagione di Serie B con sei gol e due assist tra regular season e playoff. A Palermo ritroverà Filippo Inzaghi, che lo ha allenato alla Reggina nella stagione 2022-2023.