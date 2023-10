Palermo, a Villa Serena 4 giornate di visite ortopediche gratuite

Gli Open clinic con il chirurgo ortopedico Pietro Bica

PALERMO – L’offerta sanitaria di Clinica Villa Serena a Palermo si arricchisce di nuovi servizi in convenzione con il Ssn grazie all’apporto del dottor Pietro Bica, chirurgo ortopedico dell’Istituto Codivilla di Cortina specializzato a Milano e perfezionatosi al Watford General Hospital (UK) in chirurgia protesica, artroscopica e mininvasiva.

Per venire incontro alle esigenze del territorio la Direzione, in accordo col dottor Bica, promuove delle giornate di visite ambulatoriali gratuite. Gli “Open Clinic” sono previsti a novembre, nei giorni: 6 novembre dalle ore 15 alle 18; 8 novembre dalle ore 9 alle 12; 20 novembre dalle ore 15 alle 18; 22 novembre dalle ore 9 alle 12. Il dottor Bica si occupa soprattutto di chirurgia protesica mininvasiva dell’anca, del ginocchio, della spalla e della caviglia. In particolare, per quanto riguarda l’anca, l’utilizzo della via anteriore consente un recupero funzionale più efficace grazie a una via d’accesso ridotta al minimo che non prevede tagli muscolari, accorciando i tempi di recupero e riducendo al minimo il dolore post-operatorio e i rischi di lussazione precoce.

Bica è anche uno dei pochi chirurghi ortopedici che esegue la sostituzione protesica della caviglia in caso di gravi artrosi post traumatiche. L’équipe ortopedica di Villa Serena si occupa anche di correzione dell’alluce valgo, di liberazione del tunnel carpale, di ricostruzione dei legamenti e di chirurgia della spalla e del trauma. Per prenotare rivolgersi al CUP, per tutti i contatti visitare il sito www.casadicuraserena.it