Palermo, Niccolò Pierozzi firma con i rosanero: contratto depositato

Il classe 2001 sarà presto a disposizione di mister Dionisi

Anche Niccolò Pierozzi è un nuovo calciatore del Palermo. Dopo aver depositato il contratto in Lega del centrocampista Alexis Blin, il club rosanero ha effettuato la stessa procedura pure per il giovane calciatore proveniente dalla Fiorentina.

Pierozzi, in rosanero a titolo definitivo (come riporta il sito ufficiale della Serie B), è un terzino destro classe 2001. Dunque verrà inserito nella lista Under che non ha limiti numerici. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Salernitana, in Serie A, collezionando 12 presenze e un gol.

Per Pierozzi, che si contenderà il posto con Diakité nella corsia di destra della linea difensiva dei rosa, anche 34 presenze (35 considerati i playoff) e 4 gol in Serie B. L’ultima volta in serie cadetta risale alla stagione 2022/2023 con la maglia della Reggina.