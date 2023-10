Palermo: addio a Clelia, la dolce Signora del Baretto di Mondello

L'amore per Palermo e per il lavoro

1' DI LETTURA

PALERMO- Gli amici confermano la brutta notizia che era trapelata in serata. La Signora Clelia, simpaticissima titolare, con il marito Enzo Schillaci, del Baretto di Mondello, è morta. Aveva sessantasette anni e pare che sia stata stroncata da una malattia. Il ricordo, sollecitato dal lutto, è legato a un luogo mitologico per tante generazioni di palermitani che, nello storico locale quasi in riva al mare, hanno vissuto estati irripetibili.

Il gelato era un contorno dolcissimo del mito di stagioni attraversate intensamente. La Signora Clelia era alla cassa, una figura indimenticabile. Il Baretto, chiuso per un contenzioso, si era trasferito e sfornava le sue meraviglie altrove. Il mare di una volta non c’era più, ma restava la passione di sempre. Restava l’amore per il lavoro e per la città che ha reso quella porzione di borgata la casa di tutti. E questa città adesso piange.