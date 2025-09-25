Palermo, ai Tributi dipendenti in protesta: “Basta mansioni superiori”

La lettera firmata da quasi un centinaio di lavoratori

PALERMO – Quasi un centinaio di firme per sottoscrivere una lettera inviata al direttore generale vicario, alle sigle sindacali e, per conoscenza, a sindaco, assessore e consiglio comunale, oltre a una sfilza di dirigenti.

I dipendenti del settore Tributi del comune di Palermo sono sul piede di guerra. Casus belli i criteri per le progressioni verticali, cioè i parametri in base ai quali i lavoratori di Palazzo delle Aquile potranno aspirare a un avanzamento di carriera.

Numeri in ascesa

Già lo scorso 24 giugno era partita una lettera per chiedere di modificare i criteri, considerato che, secondo i dipendenti, non “tenevano conto dell’esperienza maturata che si trova in diretta connessione con il tempo trascorso” nell’area dei Tributi.

Un ramo dell’amministrazione particolarmente delicato, non solo per il carico di lavoro e di utenza ma anche per le ricadute economiche sull’ente, visto che la riscossione ha fatto segnare nell’ultimo anno un incremento di 7,5 milioni di euro.

Le progressioni

Il punto è che, si legge nella missiva, i criteri attribuiranno la stessa valutazione anche a quei dipendenti che, in distacco sindacale, non sono fisicamente presenti in ufficio e che la laurea varrà molto più del diploma, pur essendo quest’ultimo il titolo di accesso da B a C.

Altra nota dolente il fatte che i posti a disposizione siano meno dei dipendenti in servizio, contrariamente a quanto accaduto per altre Aree del Comune, e che l’accesso sia stato aperto con appena un anno di anzianità o con 10 anni maturati anche altrove.

“Da questo momento in poi i sottoscrittori si asterranno dall’espletare le mansioni superiori – scrivono i dipendenti – che ad oggi hanno svolto volontariamente, senza pretendere alcunché, e si atterranno scrupolosamente ad applicare quanto previsto dal contratto e dal mansionario”.

“In attesa che si presentino a prestare servizio i nuovi assistenti – concludono – fra cui il personale in distacco sindacale e degli uffici di staff gestionali e politici. La pazienza dopo una vita di false promesse è finita. Chi governa cambi i criteri e dia spazio al merito e al lavoro svolto”.

Alaimo: “Invito alla pazienza”

“Li comprendo e capisco lo sforzo che stanno compiendo, come dimostrano i numeri – dice l’assessore ai Tributi Bridiga Alaimo -. Sono in pochi e fanno un lavoro impegnativo. Però questo sarà solo il primo step delle progressioni, la loro professionalità acquisita sarà adeguatamente valutata. Invito tutti alla calma e alla pazienza, se qualche altro settore ha goduto delle progressioni è solo perché era in condizioni altrettanto precarie”.

Oso: “Serve chiarezza”

​”Abbiamo presentato un’interrogazione e un esposto per fare piena luce sui criteri adottati per le progressioni verticali, che appaiono iniqui sotto diversi aspetti. ​Le modalità stabilite dal direttore generale vicario, Sergio Maneri, a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali, destano infatti forti perplessità”. Lo dicono Ugo Forello e Giulia Argiroffi di Oso.

“​In particolare, per l’ufficio Tributi, la selezione sembra concepita per avvantaggiare il personale in distacco sindacale, anziché valorizzare i dipendenti che da anni prestano un servizio attivo e proficuo. Riteniamo questo approccio inaccettabile e lesivo della professionalità di chi opera quotidianamente negli uffici”.