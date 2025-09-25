Comune di Palermo, dalla riscossione dei tributi 7,5 milioni in più

PALERMO – Dal 1° gennaio al 31 agosto di quest’anno, l’attività di riscossione dei tributi comunali a Palermo ha fatto registrare un aumento complessivo di entrate pari a 7,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024. E’ quanto emerge dalla terza relazione annuale relativa all’esercizio finanziario 2025, redatta dal ragioniere generale del Comune.
“Sono estremamente soddisfatta di questi risultati, che confermano il grande lavoro dell’amministrazione Lagalla e ci permettono di garantire maggiore equità e servizi più efficienti alle esigenze della comunità palermitana. Continuiamo sulla strada della buona politica”, dice l’assessore al bilancio, Brigida Alaimo.