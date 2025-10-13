 Palermo, al PalaOreto la camera ardente di Paolo Taormina
Palermo, al PalaOreto la camera ardente di Paolo Taormina

Lo ha disposto il sindaco Lagalla
PALERMO – Il sindaco Roberto Lagalla ha disposto l’interruzione, a partire da domani, di tutte le attività all’interno del PalaOreto di via Santa Maria di Gesù. L’impianto sarà messo a disposizione per l’allestimento della camera ardente di Paolo Taormina, il giovane commerciante ucciso nella notte tra sabato e domenica.

L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessore allo Sport Alessandro Anello, si occuperà del coordinamento dell’allestimento sulla base delle tempistiche dettate dall’Autorità giudiziaria.

La sorella del ventenne ha raccontato che Gaetano Maranzano, il reo confesso dell’omicidio, ha puntato la pistola contro di lei prima di fuggire via.

