Palermo, al teatro Al Massimo arriva “A Christmas Carol Musical”

Melina Pellicano è autrice e regista

PALERMO – Il musical di Natale “A Christmas Carol Musical”, liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens, arriva a Palermo e va in scena al teatro Al Massimo il 29 e il 30 novembre.

Oltre centomila gli spettatori coinvolti

Il musical, scritto e diretto da Melina Pellicano, e prodotto dalla compagnia Bit e Dpm, con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle (liriche di Marco Caselle) e le coreografie di Melina Pellicano, dopo gli straordinari numeri che ha fatto registrare nelle scorse stagioni, ritorna per il sesto tour. Oltre centomila gli spettatori finora coinvolti, 85 le repliche in tutta Italia, di cui 70 sold out e 3 standing ovation.

Le scene sono curate da Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone, i costumi da Marco Biesta. Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. Sul palco nel ruolo di Ebenezer Scrooge, Fabrizio Rizzolo e un cast artistico di oltre 20 elementi.

“C’è qualche differenza nella vicenda”

“C’è qualche differenza nella vicenda e nei personaggi – spiega la regista – ma sempre nel rispetto del racconto originale e nello spirito di Dickens. Ho scelto di aprire lo spettacolo con il monologo e la canzone del piccolo Tim (il figlio piccolo di Bob Cratchit, impiegato di Scrooge), per affidare ad un bambino il compito di spiegare “come stanno veramente le cose”, per spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino che guarda al mondo con occhi limpidi e senza giudizio. Tiny Tim racconta infatti che Scrooge “non è capace di sorridere ed è sempre in collera con chiunque gli rivolga la parola”, ma che in realtà “è soltanto solo” e nessuno dovrebbe rimanere solo a Natale“.