Palermo, al Teatro di Verdura i concerti di Anna Tatangelo e Cristiano De André

In arrivo due serate eccezionali

PALERMO – Il Teatro di Verdura di Palermo si prepara ad accogliere due eccezionali serate di musica, inserite nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Il 6 agosto Anna Tatangelo inaugurerà il suo nuovo progetto live con un concerto inedito, mentre l’8 agosto sarà la volta di Cristiano De André con il suo “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”.

Anna Tatangelo sceglie Palermo, città che per lei rappresenta “casa”, per un’anteprima del suo prossimo progetto live, segnando un nuovo capitolo della sua carriera artistica. Il 6 agosto, Anna presenterà il suo ritorno alla musica con un inedito concerto al Teatro di Verdura, accompagnata dalla sua band e da un corpo di ballo. La cantante riparte dal sud Italia, terra di straordinaria bellezza, per mostrare la sua nuova essenza artistica e la necessità di lasciarsi alle spalle il passato.

Durante il concerto, Anna Tatangelo offrirà ai suoi fan un assaggio del suo nuovo progetto discografico, che rappresenta una ripartenza totale nel suono e nei testi sinceri del suo prossimo album, attualmente in lavorazione. Il nuovo singolo “Mantra”, uscito il 24 maggio per Artist First, è solo un’anticipazione di ciò che il pubblico potrà aspettarsi: un’Anna più autentica che mai, pronta a mettersi a nudo non solo musicalmente ma anche nel look e nelle performance, che includeranno momenti di danza per la prima volta.

Cristiano De André porterà sul palco del Teatro di Verdura il suo “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio sentito al padre Fabrizio De André, a 25 anni dalla sua scomparsa. Il tour, che sta attraversando l’Italia, farà tappa a Palermo l’8 agosto, arricchendo ulteriormente il progetto “De André canta De André” iniziato nel 2009 con il primo volume omonimo.

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale del padre, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le canzoni di Fabrizio, affiancato da Osvaldo di Dio (chitarre), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere) e Ivano Zanotti (batteria). Polistrumentista di talento, Cristiano suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, offrendo uno spettacolo che celebra la grande opera di Fabrizio De André.

I biglietti per i concerti di Anna Tatangelo e Cristiano De André sono già disponibili online su Ticketone e presso i circuiti di vendita autorizzati Sicilia Ticket. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino del Teatro di Verdura nei giorni dei concerti.