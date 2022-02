Palermo, al via il “Siamo Aquile Padel Tour”

Il torneo sarà una competizione intercircoli che si svolgerà tra marzo ed aprile in otto tra i più importanti impianti cittadini

PALERMO – Al via la prima edizione del “Siamo Aquile Padel Tour”, torneo amatoriale di Padel organizzato in partnership con Padel Nuestro, azienda leader nel settore con sede a Palermo in via del Carabiniere, a pochi passi dallo stadio “Renzo Barbera”.

Il torneo sarà una competizione intercircoli che si svolgerà tra marzo ed aprile in otto tra i più importanti impianti cittadini. Quattro le categorie in gara: doppio maschile N.C. – 4,1; doppio maschile N.C.; doppio misto (donna classificata open-uomo N.C.); doppio femminile N.C..

In palio biglietti di Tribuna per assistere ad una gara al “Barbera”, gagliardetti e palloni Palermo FC autografati, borsoni gara Kappa ed altri premi esclusivi offerti da Padel Nuestro Palermo. A tutti gli iscritti verrà omaggiata una maglia speciale a tinte rosanero, fornita da Padel Nuestro Palermo, da indossare durante le gare del torneo.