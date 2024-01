Palermo, nuova pista ciclabile tra la stazione centrale e l’università

Una possibilità di rigenerazione per il quartiere

PALERMO – Al via a Palermo il progetto per una nuova pista ciclabile che collegherà la stazione centrale ai poli ospedalieri Civico e Policlinico, proseguendo fino alle sedi Unipa di viale delle Scienze.

Una proposta ambiziosa per la III circoscrizione, voluta dall’amministrazione e supportata dai fondi Pnrr, che rappresenta una possibilità di rigenerazione per il quartiere Oreto-Perez. Per valorizzare quest’opera già in cantiere è organizzato oggi, lunedì 8 gennaio alle ore 17:30, presso la Ciclofficina Perez in Via Mendola 23, un open day per conoscere gli interventi previsti dal cantiere lungo il suo percorso. Ad illustrare le tavole del progetto le ingegnere e gli ingegneri dell’ufficio Tecnico del comune di Palermo.

Un momento per condividere i dettagli dell’opera e le azioni a corredo della stessa, con lo scopo di aumentare il senso di comunità attorno all’infrastruttura.