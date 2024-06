Palermo, è il momento di Alessio Dionisi: la presentazione in conferenza

Con lui dovrebbe esserci anche il nuovo ds Morgan De Sanctis

È giunto il momento del nuovo allenatore del Palermo. Il tecnico Alessio Dionisi verrà presentato in conferenza il prossimo 26 giugno, alle ore 16.00, nella sala stampa dello stadio "Renzo Barbera". Con lui dovrebbe esserci anche il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Dionisi, che con il Palermo ha firmato un contratto pluriennale, si appresta a iniziare la sua avventura in rosanero reduce da quella con il Sassuolo in Serie A. Ha allenato in tutte le categorie, dalla Serie D fino alla massima serie, ottenendo anche alcuni risultati importanti. Tra tutti resta memorabile la promozione dell’Empoli in Serie A nella stagione 2020/2021.

Alessio Dionisi, insieme alla società di viale del Fante, è già al lavoro da alcuni giorni per la costruzione di una rosa che possa ottenere obiettivi importanti in vista della prossima stagione di Serie B. I rosanero, inoltre, partiranno per il ritiro estivo pre campionato il prossimo 7 luglio e vorrebbero arrivarci con un’ossatura importante presente in squadra.