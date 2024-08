Palermo, Blin: “A Cremona meno possesso palla, vittoria non rubata”

Il centrocampista: "I tifosi danno qualcosa in più mentalmente e fisicamente"

Alexis Blin, centrocampista del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dei rosanero sul difficile campo di Cremona. Il mediano arrivato nella sessione estiva di calciomercato dal Lecce, in sala stampa, ha affrontato diversi temi a partire proprio dai 3 punti ottenuti contro i grigiorossi nell’ultima giornata di campionato.

“Oltre ai calciatori che hanno esperienza, posso dire che già c’è un gruppo di giocatori che lavora bene. Questo ti porta ad avere risultati, anche se nelle prime due partite non siamo andati come avremmo voluto. Da un punto di vista mentale, però, ho visto alzare la testa alla squadra sapendo che il lavoro ti fa cambiare le cose. A Cremona, pur essendo una partita difficile, abbiamo vinto con carattere e dobbiamo continuare ogni giorni a dare il massimo per poi dare il meglio in partita”.

“Siamo noi giocatori che dobbiamo far vedere all’allenatore che possiamo giocare, ogni giorno e non solo in partita – ha aggiunto il francese -. Così puoi alzare il livello della squadra, se c’è una concorrenza sana. In partita ritrovi un ambiente positivo e una voglia di vincere che ti porta ad avere risultati. Sono contento di aver giocato tanti minuti fino ad ora, ma il campionato è lungo e io non mi accontento. Voglio giocare e dimostrarlo ogni giorno che posso farlo”.

Il segreto del successo di Cremona

Blin, nel corso della conferenza, ha dato il suo punto di vista in merito alla vittoria del Palermo allo “Zini” di Cremona: “Le prime due partite abbiamo avuto il possesso palla a favore e i risultati della Serie B dicono che quasi tutte le squadre che hanno questo dato a favore hanno perso”.

“Al contrario a Cremona abbiamo avuto meno possesso palla, quindi magari abbiamo deciso di stare più compatti, più stretti e far giocare gli avversari per poi attaccare gli spazi – ha spiegato -. Poi è l’atteggiamento generale che ti fa vincere le partite. É vero che a Cremona abbiamo un po’ sofferto, ma tutti hanno dato il massimo per la squadra e alla fine la vittoria non l’abbiamo rubata. Sono stati tre punti importanti”.

Blin sui tifosi del Palermo

Sui tifosi rosanero, il centrocampista non ha dubbi: “Non vedo l’ora di iniziare in casa nostra. Già durante l’allenamento a porte aperte al Barbera ho sentito che i tifosi erano al massimo. Fuori casa è lo stesso e questo ti dà qualcosa in più dal punto di vista mentale e fisico. Vorrei ritrovare questo allo stadio contro il Cosenza. Sappiamo che sarà una partita difficile da giocare, ma siamo pronti e carichi”.

“Sono contento che a Cremona alla fine una piccola tifosa ha avuto la mia maglia, sono cose che succedono nel calcio”. Così Blin ha spiegato quanto successo dopo la vittoria della Cremonese, quando ha regalato una maglia a una bimba a cui però è stata sottratta da un’altra persona. Il centrocampista, rientrato negli spogliatoi, è tornato sotto il settore ospiti dello “Zini” portando un’altra t-shirt alla piccola tifosa rosanero.

Il ruolo di Blin in rosanero

“Mi trovo bene in campo, poi ho fatto già la mezzala e il mediano anche a due. Mi trovo bene se la squadra fa bene, come tutti i giocatori. Con Gomes abbiamo fatto il massimo, è un giocatore forte e lavoriamo bene. Poi tutti in questa squadra sono forti, c’è una bella concorrenza. Per questo già primo dicevo che devi far vedere di essere pronto ogni allenamento. Dall’inizio dove gioco non mi cambia nulla, vorrei solo giocare”, ha ammesso Blin.