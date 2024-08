Festa al Barbera per il Palermo: Graves allo Zwolle, Segre verso il recupero

Circa 6000 tifosi presenti

PALERMO – Circa 6000 tifosi rosanero hanno accolto il Palermo allo stadio “Renzo Barbera” per un allenamento a porte aperte organizzato dalla società. I calciatori sono entrati in campo uno per volta, chiamati a gran voce dai sostenitori del capoluogo siciliano. Assente Simon Graves, difensore danese che si è ufficialmente trasferito con la formula del prestito con diritto di opzione allo Zwolle (Serie A olandese).

Dopo aver ascoltato alcuni cori di incitamento per la stagione appena cominciata, la squadra guidata da Dionisi ha iniziato la seduta di allenamento sul campo dell’impianto sportivo di viale del Fante (manto in buone condizioni e già presenti alcuni fari del nuovo impianto di illuminazione). In una prima fase di riscaldamento, il centrocampista Jacopo Segre ha lavorato con i compagni. Poi ha proseguito la seduta con un lavoro differenziato.

Con le stampelle, invece, i portieri Alfred Gomis e Francesco Di Bartolo, alle prese con i recuperi dei rispettivi infortuni. Non si è allenato con la squadra anche Fabio Lucioni, pure lui fermo ai box per un problema fisico. Allenamento a parte per Jeremie Broh, centrocampista in cerca di una sistemazione poiché non rientra nel progetto tecnico del Palermo.

L’allenamento è proseguito con esercitazioni sulla fase difensiva 10 vs 7 e 11 vs 11. Intanto, i tifosi cantavano come se ci fosse una partita di campionato in corso. Nella fase finale della seduta pomeridiana i rosanero hanno giocato undici contro undici a tutto campo, sotto l’attenta supervisione dell’allenatore del Palermo.